Тегеран, , 07:36 — REGNUM 25 мая президент Ирана Хасан Рухани заявил на координационной встрече глав трех ветвей власти, что тот факт, что американские власти признали провал своей политики максимального давления, является великой победой для иранской нации. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Он также подчеркнул, что Вашингтон обязан отменить те санкции, которые противоречат положениям Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

«Признание американцев в том, что их политика максимального давления потерпела поражение, является еще одним достижением иранской нации, которое было зарегистрировано в истории нашей страны, и это было результатом сопротивления и стойкости нашей нации. Сегодня американцы также обязаны прекратить действие тех санкций, которые противоречат СВПД, что ознаменует двойную победу Ирана», — заявил Рухани.

Он также сообщил, что эта победа является результатом сопротивления иранского народа в течение последних трех с половиной лет, разумного руководства Верховного лидера и усилий правительства по управлению в самый сложный период истории страны.