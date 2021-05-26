Тегеран, , 07:32 — REGNUM 25 мая глава Организации по атомной энергии Ирана (OAEI) Али Акбар Салехи заявил, что обогащение урана на 60%, 20% и 5% все еще продолжается. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Он отметил, что количество хранящегося в Иране обогащенного на 20% урана в настоящее время превышает 90 килограммов.

Что касается дальнейшего продления сроков записи камер МАГАТЭ на иранских ядерных объектах, которое было согласовано в ходе его предыдущих переговоров с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, Салехи сообщил, что переговоры между Ираном и G4+1 все еще продолжаются в Вене, причём решение Исламской Республики Иран по этому вопросу заключается в продлении соглашения один месяц.

Глава организации также заявил: «У нас нет совместного коммюнике по этому вопросу, и я только что проинформировал об этом главу МАГАТЭ. Мы надеемся, что переговоры достигнут результата в ближайшее время».

Салехи далее подтвердил, что обогащение на 60, 20 и 5% все еще продолжается, и количество хранящегося урана, обогащенного на 20%, в настоящее время превышает 90 килограммов, причём данный показатель должен вырасти до 120 килограммов в течение года в соответствии с ратификацией специального закона иранским парламентом.