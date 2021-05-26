Чебоксары, , 06:57 — REGNUM Стоимость завершения строительства небоскрёба в ЖК «Ривьера» в Чебоксарах оценивается в 303 млн рублей. Об этом сообщает министерство строительства по итогам встречи с дольщиками.

Многоквартирный дом начал строиться в 2015 году у Волги на площади Речников в жилищном комплексе «Ривьера», его возведение приостановлено в 2018 году. В ведомстве отмечают, что наблюдательный совет Федерального фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства принял решение о достройке дома, оценив затраты в 303,2 млн рублей. В структуре расходов имущественный взнос Чувашии составит 3,03 млн рублей.

В ходе встречи дольщикам рассказали о текущей ситуации по объекту и мероприятиях для возобновления строительства дома.

Как сообщало ИА REGNUM, дом возводило ООО «Фирма «Старко», которое решением Арбитражного суда Чувашской Республики от 10 июня 2020 года признано банкротом, конкурсное производство открыто до 10 июня 2021 года.

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