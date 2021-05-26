Вашингтон, , 06:55 — REGNUM Киберкомандование Вооружённых сил США использует опыт применения беспилотников в Нагорном Карабахе при формировании первого батальона поддержки кибервойны, заявил 25 мая глава этого ведомства генерал-лейтенант Стивен Фогарти, выступая на конференции Cyber Electromagnetic Activity (CEMA).

«Этим летом мы собираемся выпустить первую ECT (кибер-команду — ред.) и опробовать её. Мы собираемся опробовать серию идей, которые у нас были», — сказал он.

«Во многом это связано с уроками, извлеченными из недавних конфликтов. Особенно во время войны между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха», — объяснил Фогарти.

Он добавил, что не согласен с широко распространенным мнением о «победе Азербайджана над Арменией преимущественно за счёт беспилотников», поскольку те смогли атаковать цели только после их обнаружения, и им требовалось преодолеть защиту противника. Кроме того, беспилотникам нужны были командиры, которые собирали обширную информацию и быстро принимали решение о нанесении удара — до того, как цель переместится и будет потеряна.

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