Кемерово, 26 мая 2021, 06:51 — REGNUM Празднование Дня Победы в Кемерове обошлось почти в 2,4 млн рублей. Такую сумму назвали в мэрии города.
«Из них 1 352 300 рублей выделено управлению социальной защиты населения на: приобретение подарочных наборов ветеранам (1 200 300 рублей), ремонт жилья ветеранам (152 000 рублей). 420 900 рублей выделено на приобретение георгиевских лент, сувенирной продукции, открыток, цветов, дождевиков, услуги полевой кухни», — уточнили сайту A42.RU в городской администрации.
Все средства были выделены из местного бюджета. Праздничный салют, который обошёлся в 599 000 рублей, был проведён на средства субсидии областного бюджета.