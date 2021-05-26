Таллахасси, США, , 06:48 — REGNUM Пожарный вертолет потерпел крушение во время тренировочного полета в американском штате Флорида, передает телеканал CNN.

Сообщается, что авиапроисшествие произошло вечером 25 мая. Отмечалось, что на борту вертолета находились четыре человека, они участвовали в учениях. Пока сообщается об одном погибшем в результате крушения, остальные членов экипажа ищут спасатели. При этом шансов на то, что они выжили — мало. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства падения вертолета.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая вертолет с четырьмя членами экипажа на борту разбился в провинции Юньнань на юго-западе Китая. В результате крушения двое членов экипажа погибли на месте, двух других госпитализировали, однако врачи не смогли спасти их жизни.