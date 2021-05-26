Нью-Дели, , 06:51 — REGNUM С прибрежных территорий восточных индийских штатов Одиша и Западная Бенгалия власти эвакуировали порядка 3,5 млн человек из-за надвигающегося циклона «Яас». Об этом со ссылкой на представителей местных властей 26 мая сообщает телеканал NDTV.

По его данным, свои дома в Одише уже покинули около трёх миллионов человек, из Западной Бенгалии эвакуировалось около 500 тысяч жителей. В настоящее время эвакуация из прибрежных регионов, на которые в ближайшее время обрушится «очень жестокий циклонный шторм», продолжается.

По прогнозам национальной метеорологической службы, движущийся со стороны Бенгальского залива «Яас» в самые ближайшие часы достигнет побережья между городом Парадип и островом Сагар. В зоне его действия скорость ветра превысит 50 м/с. В регионе закрыто авиасообщение, принимаются экстренные меры по обеспечению функционирования медучреждений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате шквалистого ветра и мощных ливней, которые принёс с собой мощный тропический циклон «Тауктае», в западной части Индии за прошедшие двое суток погибли не менее 38 человек.

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