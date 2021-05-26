Токио, , 06:42 — REGNUM Пострадавших в результате столкновения японского и российского рыболовных судов у берегов Хоккайдо доставили в порт города Момбецу на севере Японии, сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что также в порт доставили и погибших японских моряков. При этом экипаж японского судна смогли вытащить из воды российские моряки с судна «Амур». Утверждается, что именно с этим судном и произошло столкновение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в 23 километрах от берегов японского острова Хоккайдо столкнулись два рыболовных судна. В результате происшествия японское судно перевернулось. Изначально сообщалось о пострадавших в результате инцидента.

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