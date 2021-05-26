Ростов-на-Дону, , 06:40 — REGNUM В ближайшее время вводить в Ростовской области обязательную вакцинацию от COVID-19 не будут, сообщили ИА REGNUM в региональном пресс-центре, комментируя нововведения в Якутии.

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«В настоящий момент в Ростовской области не обсуждается вопрос об обязательности вакцинации от ковида», — уточнили в пресс-центре.

ИА REGNUM напоминает, что в Якутии из-за сложной эпидемиологической ситуации прививки против коронавируса проводятся по эпидемическим показаниям и «становятся обязательными». Об этом сказано в официальном сообщении регионального управления Роспотребнадзора. Отказ от участия в прививочной кампании влечёт за собой временное отстранение от работы ряда групп трудящихся.

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