Чебоксары, , 06:40 — REGNUM В Чувашии возбуждено ещё одно уголовное дело по факту кражи могильных оград. Об этом ИА REGNUM сообщили в МВД по республике.

Преступление было совершено в Алатыре, где 7 мая горожанка обнаружила пропажу металлической ограды и столика с места захоронения своего мужа и обратилась в полицию. Под подозрение попал 29-летний знакомый женщины, который не имеет постоянного места работы: в ведомстве отмечают, что он признал вину.

«Незадолго до этого женщина обращалась к нему с просьбой изготовить новую ограду и показывала могилу супруга», — говорят в МВД по Чувашии.

По данным полиции, злоумышленник сдал похищенной на металлолом. В отношении горожанина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии бывшего фитнес-тренера осудили за кражу могильных оград — всего было установлено 29 эпизодов. В ходе судебных разбирательств решение об исправительных работах было заменено на реальное лишение свободы.

Подробнее: Бывшему фитнес-тренеру в Чувашии изменили приговор за кражу могильных оград