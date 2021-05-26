Южно-Сахалинск, , 06:39 — REGNUM На Сахалине сотрудники полиции пресекли деятельность группы лиц, которую подозревают в незаконной ловле камчатского краба, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 мая в пресс-службе регионального УМВД России.

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Четверо задержанных ловили краба запрещёнными орудиями на моторной лодке в районе села Туманово Макаровского района. Браконьеры добыли почти 200 особей. Нанесённый ущерб оценивается в 3 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые находятся на подписке о невыезде.

Как сообщало ИА REGNUM, в Астраханской области сотрудники Пограничного управления ФСБ России пресекли два факта незаконного оборота рыбы осетровых видов.