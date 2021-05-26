Енисейский район, Красноярский край, , 06:37 — REGNUM В Енисейском районе Красноярского края продолжается устранение последствий крупной аварии на электросетях, произошедшей 24 мая.

Как сообщили ИА REGNUM 26 мая в краевом правительстве, без света остаются три посёлка, где находятся 271 жилой дом и 14 социальных объектов. Электричество обещают восстановить в ближайшее время.

«К 15:00 планируем восстановить энергоснабжение правобережья Енисейского района», — отметил заместитель главного инженера по эксплуатации филиала «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго» Иван Шабалин. По его словам, на левом берегу бригады завершили работу 25 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая в 22:10 по местному времени плавучий кран на барже оборвал два провода проходящей через Енисей линии электропередачи мощностью 110 кВ Енисейская — Епишино — Подтесово. Без электричества остались населённые пункты Высокогорское, Городище, Епишино, Еркалово, Каменск, Подтесово, Потапово, Рудиковка (1065 домов, в которых проживают 6156 человек, 36 социально значимых объектов).

В настоящее время частично восстановлено электроснабжение в пяти населённых пунктах (794 жилых дома, десять социально значимых объектов).

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