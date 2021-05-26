Оренбург, , 06:37 — REGNUM В Оренбургена набережной у пешеходного моста через реку Урал состоялось торжественное мероприятие по заливке фундамента здания станции детской железной дороги. Объекту вернут его исторический облик 1953 года.

Первыми раствор в фундамент будущего станционного здания залили начальник Южно-Уральской железной дороги Анатолий Храмцов и губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

«Реконструкция станции «Комсомольская» — это один из шагов планомерного обновления набережной Урала, которую мы проводим уже несколько лет подряд. В 2020 году мы благоустраивали западную набережную, которая сейчас является одним из самых современных и благоустроенных общественных пространств города. В этом — планируем завершить первый этап благоустройства восточной набережной. Это территория площадью больше 325 тысяч квадратных метров. К сентябрю также будет восстановлен Елизаветинский спуск, работы здесь уже ведутся. Спасибо Южно-Уральской железной дороге — у меня нет сомнений, что станция станет настоящим украшением благоустроенной набережной, оренбуржцы обязательно оценят проделанную работу и будут приходить сюда еще с большим удовольствием», — подчеркнул Паслер.

Возвращение исторического облика станции «Комсомольская» — это совместный проект ОАО «РЖД» и правительства Оренбургской области. Станционное здание будет восстановлено по историческим чертежам, сохранившимся на Оренбургской детской железной дороге. Проект реконструкции разработан ОАО «РЖД» совместно с министерством архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области.

После открытия летнего сезона перевозок на Детской железной дороге поезда на станции «Комсомольская» будут прибывать и отправляться с временной площадки, оборудованной в соответствии с требованиями безопасности.

Начальник Южно-Уральской железной дороги Анатолий Храмцов выразил уверенность, что станционное здание, которое внутри будет полностью современным, не только украсит архитектурный ансамбль набережной, но и станет профориентационной площадкой для многих поколений юных железнодорожников. На реализацию проекта ОАО «РЖД» направит более 80 млн рублей.

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