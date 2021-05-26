Оренбург, , 06:34 — REGNUM В Оренбургской области в 2021 году появится 13 новых площадок ГТО и семь футбольных полей с искусственным покрытием. На развитие спортивной инфраструктуры выделяются дополнительные денежные средства.

Губернатор Денис Паслер отметил, что ранее он принял решение добавить финансирование профессиональным клубам по игровым видам спорта, чтобы команды могли полноценно готовиться к новому спортивному сезону. «Не менее важная задача — развитие спортивной инфраструктуры в территориях. Принято решение выделить дополнительно 100 млн рублей из областного бюджета муниципалитетам на площадки, где будут заниматься жители: в своих рабочих поездках я вижу, что для массового спорта плоскостных сооружений — площадок и футбольных полей — остро не хватает», — подчеркнул глава региона.

Новые площадки для занятий и сдачи норм ГТО появятся в Оренбурге, Асекеевском, Бузулукском, Грачёвском, Домбаровском, Илекском, Красногвардейском, Кувандыкском, Новосергиевском, Октябрьском, Сакмарском, Тоцком и Шарлыкском районах.

Еще семь территорий получат новые поля для игры в футбол: в этом списке областной центр (сразу два — в Южном при спортивной школе №6 и в Степном при спортшколе №8), Орск, Оренбургский, Первомайский и Тюльганский районы.

По словам министра спорта Сергея Салмина, речь идет о мини-футбольных полях, с дополнительным ограждением и освещением, чтобы можно было играть вечером. Это поможет повысить массовость занятий спортом и станет хорошим подспорьем в вовлечении молодых оренбуржцев в спортивные активности.