Оренбург, , 06:33 — REGNUM В Оренбургской области появится Объединенный государственный архив. Решение принято правительством региона, сообщает пресс-служба губернатора.

В состав Объединённого госархива войдут Государственный архив Оренбургской области и Оренбургский государственный архив социально-политической истории. При слиянии организаций чиновники обещают учесть опыт других регионов.

Также заявлено, что сокращения штатной численности при объединении не предполагается. Ни фонд оплаты труда, ни ставки сокращать не будут.

В едином архиве создадут лаборатории по оцифровке, генеалогическим исследованиям и ряд других новых отделов.