Ирвайн, США, , 06:32 — REGNUM Директор проекта Overwatch 2 Аарон Келлер сказал, что вскоре разработчики расскажут геймерам об интересной и важной функции, которая появится в будущей многопользовательской игре. Об этом 26 мая сообщает портал PC Gamer.

«Одна большая функция будет анонсирована в промежутке времени между скоро и очень скоро», — заявил Келлер в рамках сессии вопросов и ответов на форуме Reddit, не вдаваясь в подробности.

Редакция журнала PC Gamer отметила, что речь точно не идёт о системе «пинга» (члены команды могут общаться друг с другом без использования голосового чата) в стиле Apex Legends (это дал понять сам Келлер), и что вряд ли речь идёт о графике Overwatch 2.

Напомним, 20 мая 2021 года Blizzard впервые показала игровой процесс Overwatch 2. Пока разработчики не сообщили информацию о возможных сроках релиза новой онлайн-игры.

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