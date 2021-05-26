Оренбург, , 06:31 — REGNUM В Оренбурге в доме-музееим. Юрия и Валентины Гагариных появится конференц-зал. О принятом решении сообщила начальник управления по культуре и искусству администрации Оренбурга Наталия Таскина.

Она отметила, что создание конференц-зала станет одним из важнейших этапов в становлении и развитии дома-музея.

«В XXI веке невозможно представить себе современный музей без специально оборудованного помещения для проведения мероприятий. Теперь сотрудники учреждения имеют возможность беспрепятственно держать связь с ведущими музеями нашей страны, а также по-новому смотреть на проведение крупных тематических мероприятий, встреч и мастер-классов. Это говорит о том, что дом-музей идет в ногу со временем», — сказала Таскина.

Напомним, в 2016 году дом, где находится квартира семьи Гагариных, был признан аварийным. Здание входит в реестр объектов культурного наследия. Все экспонаты вывезли на хранение в Музей истории города. При проведении ремонтных работ выяснилось, что одна стена прогнила, и ее надо перебирать. Ремонтные работы в результате затянулись. Открытие дома-музея имени Юрия и Валентины Гагариных состоялось 12 апреля 2021 года. За время работы посетителями обновленного дома-музея стали более 2,6 тыс. человек.

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