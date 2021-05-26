Нижний Новгород, 26 мая, 2021, 06:29 — ИА Регнум. Налоговая служба подала банкротный иск к ООО «Производственное объединение «Инструмент», которое производит линейку инструментов для различных сфер экономики. Заявление пока арбитраж Нижегородской области к производству не принял, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Иск от межрайонной ИФНС №18 по Нижегородской области поступил в суд 25 мая 2021 года. Сумма исковых требований — 1 549 670,96 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, предприятие учреждено в феврале 2016 года. Уставный капитал — 10 тыс. рублей. Директор и владелц 75% — Елена Камаева. Оставшаяся часть оформлена как собственная доля компании. В фирме работают около 30 человек.

По данным с сайта ПО, основная продукция — промышленные пилы для лесопромышленного комплекса.