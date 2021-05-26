Оренбург, , 06:28 — REGNUM В Оренбурге канатная дорога возобновит свою работу в конце августа-начале сентября. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, 25 мая заключен контракт на ремонт сооружения. Подрядчик должен выполнить работы в течение 75 дней. Ремонт начнется с 1 июня.

Стоит отметить, канатная дорога через реку Урал не функционирует с 2019 года. На праве хозяйственного ведения объект закреплён за МУП «Муниципальный имущественный фонд». В 2020 году результаты обследования канатной дороги показали, что установка отработала 15 318 часов и нуждается в ряде мероприятий по ремонту, пуско-наладке и техническому освидетельствованию оборудования.

Одновременно в ходе обследования эксперт высказал опасения по несущей способности тягового каната. Поскольку оборудование и подвижной состав пассажирской канатной дороги являются источником повышенной опасности, было принято решение о необходимости проведения дополнительных работ по магнитной дефектоскопии несуще-тягового каната. В феврале 2021 года получено заключение о состоянии каната, а в апреле Муниципальный имущественный фонд организовал проведение открытого конкурса на выполнение работ по ремонту, пуско-наладке и техническому освидетельствованию оборудования пассажирской подвесной канатной дороги через реку Урал.

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