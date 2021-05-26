Ульяновск, , 06:27 — REGNUM В Ульяновской области выявлено ещё более 80 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Это следует из оперативных данных регионального управления Роспотребнадзора.

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По данным ведомства, с начала пандемии в регионе сделано 895 138 лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию. Тесты сдали 857 086 человек. В том числе за последние сутки предварительно подтверждено заражения SARS-CoV-2 у 82 жителей.

В настоящее время под наблюдением находится 8602 контактных лица.

Как сообщало ИА REGNUM, по решению властей Ульяновской области на предприятиях доля сотрудников, которых должны перевести на дистанционный формат работы, будет зависеть от количества вакцинированных.

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