Пермь, , 06:26 — REGNUM В Пермском крае охотники обратились к депутатам Заксобрания с просьбой упростить процедуру сдачи добытого волка и сократить сроки выплат за добычу зверя. Об этом сообщает пресс-центр регионального парламента.

Пермские охотники сетуют на то, что сроки выплат затягиваются до полугода. В результате есть случаи, когда волк добыт, но заявление на выплату не подается из-за затянутых процедур оформления. Парламентарии в свою очередь попросили профильное министерство сократить сроки, а также упростить саму процедуру сдачи добытого волка.

Стоит отметить, в 2020 году на территории Прикамья добыт 171 волк: в первом квартале гражданам было выплачено 1,82 млн рублей, во втором — 920 тысяч рублей, в третьем — 140 тысяч рублей, в четвертом — 380 тысяч рублей. Благодаря подобному стимулированию охотников выросло количество добытых волков: в 2019 году было добыто 150 волка. Размер денежного вознаграждения за добычу волка составляет 20 тысяч рублей.

Напомним, когда в Прикамье участились случаи жалоб на нападения волков на домашних животных в населенных пунктах, власти приняли решение о введении вознаграждения за добычу зверя.