Омск, , 06:26 — REGNUM Режим повышенной готовности, введённый в Омской области из-за распространения коронавируса, продлён до конца июня. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

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В регионе продолжает действовать масочный режим, в том числе в транспорте и на объектах торговли.

Министерство региональной безопасности совместно с областной полицией и управлением Роспотребнадзора продолжат отслеживать соблюдение мер безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 мая в Омской области было подтверждено 47 123 случая заражения коронавирусом, выздоровели 40 110 человек, скончались 1428 ковид-пациентов.

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