Кемерово, 26 мая, 2021, 06:24 — ИА Регнум. По итогам выездной сессии Евразийского женского форума в Кемерове будет создана ассоциация женщин-лидеров. Об этом ТАСС сообщила руководитель совета по попечительству в соцсфере Кемероской области Анна Цивилева.

Ako.ru Евразийский женский форум в Кемерове

Уточняется, что в ассоциацию войдут представительницы субъектов РФ и иностранных государств.

«Мы впервые с другими субъектами России и иностранными гостями форума решили создать ассоциацию активных женщин, женщин-лидеров, которые будут обмениваться опытом. Мы уже выбрали руководителя, основного секретаря, сейчас будем продумывать устав и те направления, в которых мы будем действовать, подключая в том числе органы федеральной исполнительной и законодательной власти», — отметила Цивилева.

Напомним, что 24−25 мая в Кемерове проходил форум «Роль женщин в развитии промышленных регионов в условиях меняющегося мира: COVID-19».