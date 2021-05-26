Улан-Удэ, , 06:26 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 61 новый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 38 180. Об этом утром 26 мая сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходятся 20 429 случаев заражения (54% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончались три пациента с COVID-19 (всего умерли 892 человека с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходит лечение в стационарах республики 361 больной. На амбулаторном лечении находится 161 человек. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 36 766 (+75) человек. Общее число больных COVID-19 в регионе возросло до 522 (-17) человек.

В реанимации остаются 44 пациента в тяжёлом состоянии (23 — старше 65 лет). В том числе 24 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (14 — старше 65 лет). Занятость коечного фонда составляет 76% — из 475 перепрофилированных коек занята 361.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано 73 новых случая заражения коронавирусом.

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