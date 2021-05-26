Красноярск, , 06:15 — REGNUM По подозрению в получении взятки задержана сотрудница Службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 мая в Главном следственном управлении СКР по региону.

Следствие, рассмотрев поступившие из полиции материалы, возбудило уголовное дело в отношении начальника отдела надзора за организациями, управляющими многоквартирными домами (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ — «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия»).

Установлено, что не позднее апреля 2017 года подозреваемая получила крупную взятку (туристический сертификат на сумму 200 тысяч рублей). Взяткодателем оказался директор крупной управляющей компании. За это он рассчитывал избежать проверок и штрафов.

В ведомстве добавили, что женщина угрожала директору УК тем, что в случае его отказа от дачи взятки не включит несколько новостроек в его управление.

Подозреваемая задержана. По месту её жительства и в рабочем кабинете прошли обыски. Изъяты предметы и документы, представляющие интерес для следствия. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае студент предстанет перед судом за дачу взятки преподавателю.

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