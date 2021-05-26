Лос-Анджелес, США, , 06:13 — REGNUM Эмили Блант заявила, что у режиссёра Джона Красински уже есть идеи для третьей части фильма ужасов «Тихое место». Об этом 26 мая сообщает портал Comicbook.

«У (Красински — ИА REGNUM) есть целый ряд идей, которые могут сработать», — сказала Блант, отметив, что режиссёр хотел увидеть реакцию людей на сиквел, прежде чем полностью погрузиться в работу над сценарием третьей картины.

«Но у него есть пара замечательных идей», — добавила актриса.

Напомним, кинокомпания Paramount Pictures опубликовала новый трейлер фантастического хоррора «Тихое место» 17 мая 2021 года. Премьера картины в России состоится 3 июня 2021-го.

Читайте ранее в этом сюжете: Создатели фильма «Тихое место 2» рассказали о хронологии мира