Сан-Франциско, США, , 06:03 — REGNUM Студия Adobe Pictures заплатила департаменту полиции Сан-Франциско $420 тыс. во время съёмок четвертой «Матрицы». Об этом 26 мая сообщает портал Screen Rant.

Съёмки сцен картины в этом городе стартовали в феврале 2020 года. В документах картина упоминалась как Project Ice Cream («Проект «Мороженое»), однако все поняли, что речь идёт о продолжении «Матрицы», когда на площадке появился Киану Ривз.

Поскольку съёмки такого масштаба проходили в густонаселенном городе, за происходящим должны были следить представители полиции. Издание отметило, что в итоге продюсеры «Матрицы 4» заплатили стражам порядка больше, чем было потрачено на съёмки сцен кинокомиксов «Шан-Чи и легенда десяти колец» и «Веном: Да будет Карнаж».

Напомним, в январе 2021 года в сети появилась информация о том, что четвёртая часть «Матрицы» получит название Matrix Resurrections (можно перевести «Матрица воскрешения» или «Воскрешение матрицы»). Ранее Warner Bros. перенесла премьеру картины на 16 декабря 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Скриншот с «настоящим» названием фильма «Матрица 4» удаляют из сети