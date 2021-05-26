Эр-Рияд, , 05:59 — REGNUM Более 50 проектов в различных экономических сферах планируют реализовать Россия и Саудовская Аравия до 2023 года, написала 25 мая саудовская газета Al Riyadh по итогам седьмого заседания межправительственной комиссии двух стран.

Заседание прошло под сопредседательством вице-премьера РФ Александра Новака и министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдель Азиза бен Сальмана Аль Сауда. На нём стороны достигли соглашения о реализации проектов в рамках Программы российско-саудовского стратегического сотрудничества высокого уровня, принятой 14 октября 2019 года.

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Во время видеоконференции стороны обсудили развитие отношений в 11 различных сферах, включая здравоохранение, энергетику, космос, промышленность и туризм.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что Россия предложила Саудовской Аравии сотрудничать в области производства водорода и накопления электроэнергии.

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