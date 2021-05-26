Богота, , 05:56 — REGNUM Участники уличных беспорядков подожгли здание Дворца правосудия в колумбийском городе Тулуа на западе Колумбии, передает радиостанция La FM.

Сообщается, что поджог произошел вечером 25 мая. Группа участников протестных акций подожгла здание Дворца правосудия и препятствовала проезду пожарных машин к месту происшествия. Отмечается, что в городе все еще продолжаются уличные беспорядки, при этом в результате пожара пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, к 24 мая в Колумбии в ходе протестных акций, идущих с конца апреля, пострадал 2051 человек. Из них 1040 — гражданские лица, остальные являются сотрудниками силовых структур.

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