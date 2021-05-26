Москва, , 05:59 — REGNUM В среду, 26 мая, в Москве будет переменная облачность, по области местами кратковременный дождь. Температура воздуха — +23…+25 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

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В ночь на 27 мая в Москве будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Температура воздуха — +13…+15 °C.

Ветер южный, юго-западный 6−11 м/с, ночью — переменных направлений 3−8 м/с. Атмосферное давление 752 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — +20…+25 °C днём и +10…+15 °C ночью.

В четверг, 27 мая, днём в столице ожидается +20…+22 °C. По области +18…+23 °C. Ночью в регионе ожидается +9…+14 °C. Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза.

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