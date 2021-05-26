Лос-Анджелес, США, , 05:47 — REGNUM Сценарист С. Роберт Каргилл объяснил, почему Скотт Дерриксон покинул проект кинокомикса «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Об этом 26 мая сообщает портал Cinema Blend.

Писатель сказал, что дело было в творческих разногласиях. Дерриксон хотел снять фильм, который совершенно отличался от видения студии Marvel, кроме того, режиссёру очень понравился сценарий сиквела «Доктора Стрэнджа», который написал Каргилл. Ситуацию осложнило то, что кинематографист также хотел снять фильм «Чёрный телефон» по сценарию Каргилла, в основу которого лёг одноимённый рассказ Джо Хилла(Джозеф Хиллстром Кинг— сын Стивена Кинга).

В итоге Скотт Дерриксон отказался от проекта второй части «Доктора Стрэнджа» и позже публично заявил, что для него это был трудный выбор.

В апреле 2021 года ИА REGNUM сообщило, что премьера «Чёрного телефона» состоится 28 января 2022 года. Скотта Дерриксона на должности режиссёра «Доктора Стрэнджа» сменил Сэм Рэйми.

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