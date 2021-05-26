Вашингтон, , 05:47 — REGNUM Американские военнослужащие останутся в Сирии, поскольку там не ликвидирована террористическая угроза, заявил 25 мая на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Ничего не изменилось в нашей миссии в Сирии, которая касается операций по борьбе с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Американское присутствие в Сирии невелико, менее 1 тыс. военнослужащих», — сказал представитель оборонного ведомства.

Кирби добавил, что присутствующий в Сирии контингент не задействован при решении «более широких вопросов», связанных с гражданской войной — он сражается исключительно с террористами.

В январе ИА REGNUM сообщало, что Пентагон усилил присутствие американской группировки в Сирии, направив туда ещё 200 военнослужащих.

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