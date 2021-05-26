Новосибирск, , 05:47 — REGNUM Рабочий, который находился в упавшей строительной люльке на одном из объектов Новосибирска, получил серьёзные травмы. Он впал в кому.

«В Минздраве рассказали про состояние рабочих, находившихся в упавшей на стройке люльке. Самые тяжёлые травмы получил 44-летний Роман Ж.: он впал в кому. У мужчины были раздроблены кости на ногах, сломана шея», — пишет «КП-Новосибирск».

Напомним, во время падения строительной люльки в Новосибирске пострадали трое рабочих. Было возбуждено уголовное дело.

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