Мехико, , 05:50 — REGNUM В центральном мексиканском штате Гуанахуато вечером 25 мая, во время встречи с избирателями, была убита кандидат от партии «Гражданское движение» на пост мэра города Моролеон Альма Барраган. Об этом координатор партии Клементе Кастаньеда сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

«Мне сообщили, что несколько минут назад наш кандидат в мэры Моролеона Альма Роса Барраган была убита, ещё два человека получили ранения», — написал Кастаньеда.

Представитель «Гражданского движения» призвал власти провести расследование этого жестокого нападения и гарантировать справедливое наказание виновных.

Напомним, что избирательная кампания в Мексике перед выборами в местные органы власти и федеральный парламент, которые намечены на 6 июня, сопровождаются разгулом насилия. К настоящему времени от рук убийц погибли уже десятки политиков, претендующих на региональные посты.

Как сообщало ИА REGNUM, начальник полиции мексиканского штата Синалоа Джоэль Ернесто Сото был убит по пути в столицу штата Кульякан.

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