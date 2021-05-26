Владивосток, , 05:46 — REGNUM В 2020 году в Приморье было построено 646 тыс. кв. метров жилья, что на 17% больше уровня 2019 года, заявил 26 мая в ходе ежегодного отчёта перед краевыми депутатами губернатор Олег Кожемяко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Строители увеличили объёмы и перевыполнили показатели нацпроекта «Жильё и городская среда».

Отмечается, что в регионе сохраняется устойчивая тенденция к увеличению строительства жилья, в том числе индивидуальными застройщиками. Больше всего новостроев во Владивостоке, Уссурийске, Находке и Артеме. Приобрести квартиры по сниженной процентной ставке можно в рамках программы «Доступная ипотека».

Продолжается и реализация программ по переселению людей из ветхого и аварийного жилья, восстановлению в правах обманутых дольщиков.

«На конец 2020 года ликвидировано 19,5 тыс. кв. метров аварийного жилья, переселено 990 человек. Введены в эксплуатацию шесть долгостроев, восстановлены в правах более 1,1 тыс. человек. C мертвой точки сдвинуто строительство жилого поселка ЖСК «Остров». Надеюсь, в этом году сдадим дома первой очереди», — добавил Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, властям Приморья несмотря на сложную экономическую ситуацию и ковидный 2020 год удалось снизить объём государственного долга.