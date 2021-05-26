Бразилиа, , 05:34 — REGNUM Бразильские ученые выявили новую разновидность коронавируса SARS-CoV-2, заявил вице-президент Бразильского общества вирусологии Жоао Песоа Араужу Жуниор порталу Globo.

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По его данным, ученые из университета Сан-Паулу назвали новую разновидность P4. При этом штамм имеет неизвестное происхождение.

«Впервые его обнаружили в образце из Мокока, муниципалитета в Сан-Паулу, после чего он получил широкое распространение в Порту-Феррейре», — отметил Араужо Жуниор.

Он уточнил, что вариант P4 имеет общее происхождение с двумя другими бразильскими разновидностями коронавируса SARS-CoV-2. Пока исследователи пытаются выяснить, является ли этот штамм более опасным и заразным.

Араужо Жуниор подчеркнул, что необходимо как можно скорее признать новый вариант коронавируса, так как он стремительно распространяется по региону. Сведения о новом штамме SARS-CoV-2 уже передали международной инициативе свободного доступа к информации о геномах гриппа и коронавируса.