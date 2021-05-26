Москва, , 05:33 — REGNUM Отказаться от вагонов-ресторанов в поездах и перейти к альтернативной концепции обслуживания пассажиров предложили Российские железные дороги (РЖД). Об этом 25 мая сообщил журналистам глава холдинга Олег Белозёров.

По его словам, альтернативой вагонам-ресторанам могут стать наборы питания, которые можно будет разогревать в обычном вагоне.

«Должен быть определенный набор питания. Несколько поездов по ряду направлений мы уже запустили и сейчас тестируем», — сказал глава РЖД.

Он добавил, что вагон-ресторан сегодня воспринимают «как нечто дорогостоящее», поэтому его можно будет оставить в фирменных и туристических поездах.

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