Москва, 26 мая, 2021, 05:33 — ИА Регнум. Отказаться от вагонов-ресторанов в поездах и перейти к альтернативной концепции обслуживания пассажиров предложили Российские железные дороги (РЖД). Об этом 25 мая сообщил журналистам глава холдинга Олег Белозёров.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Вагон РЖД.

По его словам, альтернативой вагонам-ресторанам могут стать наборы питания, которые можно будет разогревать в обычном вагоне.

«Должен быть определенный набор питания. Несколько поездов по ряду направлений мы уже запустили и сейчас тестируем», — сказал глава РЖД.

Он добавил, что вагон-ресторан сегодня воспринимают «как нечто дорогостоящее», поэтому его можно будет оставить в фирменных и туристических поездах.