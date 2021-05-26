26 мая 2021 | Время чтения 7 мин

Недолго музыка играла. Кресло замгубернатора Владимирской области Роман Годунин занял год назад и уже стал фигурантом уголовного дела.

Анастасия Степанова, , 09:55 — REGNUM Успев отработать на посту вице-губернатора Владимирской области лишь год, Роман Годунин стал фигурантом уголовного дела. Высокопоставленный чиновник подозревается в пособничестве в ограничении конкуренции. В основе дела лежит дорожный контракт на сумму более 2 млрд рублей, почти 0,4 млрд рублей из которых были выделены из федерального бюджета. Подробности — в материале ИА REGNUM.

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Уголовное дело

25 мая 2021 года СУ СК РФ по Владимирской области сообщило о том, что в отношении вице-губернатора Романа Годунина возбуждено уголовное дело по статье — подстрекательство и пособничество в ограничении конкуренции путём создания картеля, запрещенного законодательством, в результате которого был извлечен доход в особо крупном размере.

В основе дела лежал государственный контракт на строительство автодороги «Рпенский проезд» во Владимире, который был подписан в ноябре 2020 года. Сумма сделки превышала 2,07 млрд рублей. При этом существенная часть суммы была выделена из федерального бюджета.

Следователи считают, что высокопоставленный фигурант «путём угроз и уговоров склонил руководство ГУП «ДСУ-3» и фирмы-конкурента» к картелю, по которому оба юрлица приняли участие в торгах, но при этом не снижали начальную (максимальную) цену контракта. Это должно было привести к признанию аукциона несостоявшимся, а победителем признали бы фирму, подавшую заявку первой.

«Взамен второй участник торгов получит по договору субподряда половину объема работ, предусмотренных техническим заданием к контракту», — уточнили следователи.

ГУП в результате стало победителем. Его директор — Роман Головин также на сегодня является фигурантом уголовного дела, расследование которого продолжается. Помощь следствию оказывает региональное УФСБ России.

Роман Годунин Avo.ru

Про контракт

18 ноября 2020 года управление архитектуры и строительства администрации Владимира заключили муниципальный контракт с государственным унитарным предприятием Владимирской области «Дорожно-строительное управление № 3» (ГУП «ДСУ-3»). Свои подписи под ним поставили замглавы администрации города, начальник управления архитектуры и строительства Сергей Сысуев и замдиректора ГУП по сметно-договорной работе Андрей Несмелов.

Сумма контракта — 2 077 654 160 рублей, то есть максимальная установленная документацией.

Источником финансирования в документации выступали средства федерального бюджета в размере 368 796 490 рублей, средства областного бюджета в виде трёх траншей — на 585,3 млн рублей в 2021 году, более 745,79 млн рублей в 2022 году и более 317 млн рублей в 2023 году. Помимо этого, почти 60 млн предполагалось из городского бюджета. Основанием для финансирования стали федеральный проект «Дорожная сеть» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», областная программа «Дорожное хозяйство Владимирской области на 2014—2025 годы» и муниципальная программа «Дорожное хозяйство города Владимира».

Подрядчик обязался выполнить строительно-монтажные работы на автодороге «Рпенский проезд» (от улицы Мира до улицы Жуковского) в срок до 30 июня 2023 года. На сегодня в карточке контракта уточняется, что стоимость исполненных подрядчиком обязательств составляет 67 233 371,77 рубля, а фактически оплачено — 368 796 490 рублей.

Казалось бы, что общего между муниципальным контрактом и вице-губернатором Годуниным?

Дело в том, что в начале мая 2020 года губернатор Владимир Сипягин утвердил рабочую группу по инвентаризации региональных и муниципальных дорог. Сопредседателем Сипягина в ней стал вице-губернатор — курирующий ЖКХ, строительство, транспорт и дорожное хозяйство Роман Годунин. Одной из задач группы был контроль над расходованием средств по программе «Дорожное хозяйство Владимирской области на 2014— 2025 годы».

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин Avo.ru

Остановимся подробнее на участниках спорного тендера.

ГУП «ДСУ-3» было учреждено для автодорожного строительства в июле 1992 года. Учредитель — департамент имущественных и земельных отношений администрации области.

Роман Головин, ставший фигурантом уголовного дела, занял пост и. о. директора только в августе 2020 года. О Головине известно, что в 2007—2010 годы он работал как ИП в Ямало-Ненецком автономном округе с ОКВЭД — «деятельность автомобильного грузового транспорта».

ГУП, по открытым данным, был поставщиком в 2,2 тыс. госконтрактов на общую сумму более 37,3 млрд рублей и заказчиком более 4,5 тыс. госконтрактов на более 17 млрд рублей.

В карточке тендера отмечается, что «в течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене контракта (ч. 20 ст. 68 44-ФЗ)» и «по результатам рассмотрения вторых частей заявок принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, двух и более вторых частей заявок». Победителем стало ГУП, а второе место заняло ЗАО «МНК-ГРУПП».

В ЕГРЮЛ есть лишь одно ЗАО «МНК-ГРУПП». Фирма учреждена в Санкт-Петербурге в сентябре 2010 года. Работает она в сфере строительства. Директор — Сергей Мышкин, который также числится соучредителем ЗАО. О Мышкине известно, что он возглавляет местную общественную организацию «Федерация бокса г. Мурманска».

По открытым данным, ЗАО «МНК-Групп» было поставщиком более 60 госконтрактов на общую сумму более 8 млрд рублей. При этом несколько контрактов были связаны с Владимирской областью. О чём также указано на официальном сайте фирмы, в списке основных заказчиков.

Строительство «Рпенского проезда» Avo.ru

Некоторые факты о вице-губернаторе

О фигуранте уголовного дела — вице-губернаторе Романе Годунине из открытых источников известно, что до прихода в команду Сипягина он занимал пост коммерческого директора «Владимиртеплогаза».

Примечательно: осенью 2020 года теперь уже бывший директор этой же компании и экс-начальник Годунина — Александр Королёв стал фигурантом уголовного дела о крупной растрате. Ему вменялась незаконная выплата нескольким работникам бонусов на 3 млн рублей. Во время одного из интервью Годунин, отвечая на вопрос журналиста, опроверг сведения о своем возможном увольнении из администрации на фоне дела Королёва.

Известно, что Годунин родом из Владимира, окончил Санкт-Петербургский университет МВД России и владимирский филиал Российской академии госслужбы при президенте. Местное издание «ПроВладимир» сообщало, что тестем чиновника может быть экс-мэр Владимира Александр Рыбаков. Есть данные и о том, что Годунин работал главой отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ленинского района Владимира.

Должность вице-губернатора получил в начале апреля 2020 года.

Ещё один важный штрих к портрету — отцом чиновника, вероятно, является Сергей Годунин, бывший мэр Суздаля, который потерял свой пост в 2009 году на фоне скандала, связанного с неподписанием и необнародованием ряда решений горсовета.

Сергей Годунин до прихода во властные коридоры более 20 лет отдал работе в органах внутренних дел, уйдя в отставку с поста заместителя начальника Суздальского ГРОВД.

Любопытный факт: в ЕГРЮЛ за Сергеем и Романом Годуниными числится ликвидированное в 2008 году ООО «Скоробей» из Суздаля, созданное в 2004 году. Оно работало в области права. Соучредителем также была Екатерина Шурыгина (Шишилова).

Роман Годунин на пресс-конференции Avo.ru

Сергей Годунин также был соучредителем районного общественного благотворительного фонда «Суздальское земство — медицина», работавшего в 2004—2010 годы. Среди соучредителей отметился некто Михаил Годунин — владелец ликвидированного в 2017 году ООО «Тур-Эвис» (директор — Дарья Годунина), а также собственник ликвидированного в 2013 году ООО «Малый заём» (перестрахование) и совладелец работавшего в 2002—2017 годы ООО «ОЦ Люкс-центр» (сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества). Совладельцами последнего были Любовь и Мария Годунины.

Роман Сергеевич Годунин, чьи данные совпадают с данными вице-губернатора, в ЕГРЮЛ также числится владельцем ООО «Раритет» (розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных промыслов). Фирма работала с 2001 по февраль 2018 года.

По итогам 2020 года вице-губернатор задекларировал доход более 3,69 млн рублей при доходе супруги — 2,07 млн рублей. В активе чиновника — три участка (как доли, так и целиком), три жилых дома (доли и целиком), гараж и десять нежилых помещений. В гараже разместились автомобили Мерседес Бенц Е53, Мерседес Бенц GLC4, Тойота Тундра, УАЗ 3909, мотоцикл, полуприцеп и снегоход.

Членство Годунина в «Единой России» уже приостановили, а вопрос отставки останется на усмотрении губернатора.