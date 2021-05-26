Нью-Йорк, США, , 05:32 — REGNUM В сеть выложили трейлер документального фильма An Unknown Compelling Force, авторы которого провели собственное расследование гибели группы советских туристов в 1959 году на перевале Дятлова. Ролик был опубликован на YouTube-канале киностудии 1091 Pictures.

«Будучи одержимым этой историей в течение многих лет, я обнаружил, что большая часть информации в Интернете была либо неточной, либо противоречивой», — заявил режиссёр картины режиссёр Лиам ле Гийу.

Кинематографист добавил, что он не мог поверить в то, что не было проведено подробное расследование и в результате решил для себя, что докопается до истины. Ле Гийу отметил, что он ожидал найти «приземлённые ответы, указывающие на природные явления», но «реальность» шокировала его намного больше.

Премьера картины в США состоится 15 июня 2021 года. Напомним, в ноябре 2020-го телеканал ТНТ выпустил сериал «Перевал Дятлова», авторы которого в свою очередь попытались попытались выяснить, что произошло с группой Игоря Дятлова.

Читайте ранее в этом сюжете: ТНТ намерен подать в суд на адвоката Фонда памяти группы Дятлова