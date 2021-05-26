Тюмень, , 05:31 — REGNUM Депутат Тюменской областной думы Глеб Трубин (ЛДПР) направил письмо Илону Маску с предложением построить завод Tesla в Тюмени.

Напомним, 21 мая руководитель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск во время своего выступления на марафоне «Новое знание» в Москве заявил о возможности размещения завода компании Tesla в России. Минпромторг пообещал производителю инновационного электромобиля всяческую поддержку.

Глеб Трубин считает, что у Тюменской области есть ряд неоспоримых преимуществ перед другими регионами России для размещения Tesla. Доводы он опубликовал в своём паблике социальной сети «ВКонтакте».

Во-первых, Тюменская область находится в центре России. Во-вторых, в регионе один из лучших инвестиционных климатов в стране, здесь сосредоточена инженерная мысль и развиты IT-технологии.

«Только представьте себе, сделать завод полностью электрокаров в главном нефтедобывающем регионе страны. Так мы точно докажем, что пришло время инвестиций и другого развития, а мы показываем, что про «нефтегазовую иглу» можно забыть!» — пишет депутат облдумы, который давно предлагает ввести в регионе льготы для электромобилей и гибридных авто.

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