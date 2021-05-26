Новосибирск, 26 мая, 2021, 05:29 — ИА Регнум. В небе над Новосибирском сегодня, можно будет наблюдать суперлуние. Об этом сообщается на странице учебно-научного центра «Планетарий» в социальной сети «ВКонтакте».

Петр Данилов ИА Красная Весна Луна

"Суперлунием называют совпадение момента наступления полнолуния (или новолуния) с моментом наибольшего сближения Луны и Земли, — отмечают специалисты. — Наибольший лунный диаметр в 2021 году можно увидеть 26 мая. Момент прохождения перигея (ближайшей точки к Земле на лунной орбите) 08:53 при расстоянии 357 309 км, а следом наступления полнолуния в 18:15 по новосибирскому времени».Отмечается также, что в этот период времени полная Луна будет выглядеть немного больше и ярче, чем обычно. Причина в том, что полнолуние произойдёт после прохождения перигея — точки, в которой Луна ближе всего подходит к Земле, двигаясь по своей эллиптической орбите.