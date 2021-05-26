Лхаса, Китай, , 05:28 — REGNUM Тибетский автономный район Китая добился значительного прогресса в области здравоохранения и медицины с момента своего мирного освобождения семь десятилетий назад, заявил высокопоставленный региональный чиновник, передает агентство Синьхуа.

Благодаря медицинским экспертам, присланным из других частей страны, Тибет ликвидировал эндемические заболевания, которые веками поражали тибетский народ, в том числе Болезнь Кашина — Бека и болезнь гидатиды, сказал председатель регионального правительства Циджала.

В регионе созданы многоуровневая система здравоохранения и медицинского страхования, заявил Циджала 21 мая на пресс-конференции в Пекине, посвященной экономическому и социальному развитию региона.

В настоящее время в Тибете имеется 17 000 коек в 1642 медицинских учреждениях и учреждениях здравоохранения, против менее чем 100 коек только в трех учреждениях до 1951 года, отметил Циджала. В настоящее время в регионе насчитывается более 20 000 медицинских работников, в то время как до 1951 года их число не превышало 100.

На пресс-конференции Циджала также отметил прогресс, достигнутый в области инноваций и развития тибетской медицины. В Тибете есть три государственных центра диагностики и лечения тибетской медицины, один университет тибетской медицины и 17 предприятий тибетской медицины.