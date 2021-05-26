Токио, , 05:27 — REGNUM В Японии к отмене летних Олимпийских игр в Токио в связи с угрозой COVID-19 призвала официальный партнёр соревнований, газета Asahi. Об этом говорится в опубликованной 26 мая на сайте издания редакторской колонке.

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«Распространение нового коронавируса не остановлено, и повторное продление действия режима чрезвычайной ситуации в Токио и ряде других регионов страны неизбежно. Не считаем, что этим летом имеет смысл проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио», — говорится в заявлении Asahi.

газета Asahi «Призываем премьер-министра Сугу спокойно и объективно оценить сложившуюся ситуацию и принять решение об отмене намеченных на лето соревнований»

По данным последних опросов, более двух третей граждан Японии не хотят проведения летней Олимпиады — 2021 в Токио.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс заявил, что Олимпийские игры в Токио состоятся, даже если в Японии будет действовать режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.

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