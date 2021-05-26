Упоровский район, Тюменская область, , 05:24 — REGNUM В тюменской деревне Губиной Упоровского района во дворе жилого частного дома на мужчину напал бешеный волк. Об этом сообщает телеканал «Тюменское время».

Селянину пришлось схлестнуться с напавшим животным в рукопашную. В итоге его спасла дочь, ринувшаяся к отцу на помощь с топором.

Главный ветеринарный инспектор Упоровского района Анатолий Яппаров пояснил, что волк был заражён смертельной болезнью — бешенством. В районе объявлен карантин.