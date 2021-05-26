Нанкин, Китай, 26 мая 2021, 05:21 — REGNUM В восточно-китайском городе Нанкине завершились три дня культурных мероприятий, посвященных 40-летию его побратимских отношений с итальянской Флоренцией, сообщает 24 мая агентство Синьхуа.
Первоначально мероприятия планировалось провести в конце прошлого года, в 40-ю годовщину начала тесных связей, стартовавших в 1980 году, но были перенесены на этот год из-за пандемии COVID-19, сообщили в муниципальном правительстве Нанкина.
Для укрепления взаимопонимания между китайским и итальянским народами были организованы такие мероприятия, как китайско-итальянская продовольственная ярмарка, показ мод и музыкальный фестиваль. На выступление также были приглашены итальянская поп-рок-группа «I Tappeti Volanti» и поп-певица Алессия Раиси.
Посол Италии в Китае Лука Феррари заявил, что отношения между Флоренцией и Нанкином являются важной частью дружбы между Италией и Китаем.