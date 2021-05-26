Нанкин, Китай, , 05:21 — REGNUM В восточно-китайском городе Нанкине завершились три дня культурных мероприятий, посвященных 40-летию его побратимских отношений с итальянской Флоренцией, сообщает 24 мая агентство Синьхуа.

Первоначально мероприятия планировалось провести в конце прошлого года, в 40-ю годовщину начала тесных связей, стартовавших в 1980 году, но были перенесены на этот год из-за пандемии COVID-19, сообщили в муниципальном правительстве Нанкина.

Для укрепления взаимопонимания между китайским и итальянским народами были организованы такие мероприятия, как китайско-итальянская продовольственная ярмарка, показ мод и музыкальный фестиваль. На выступление также были приглашены итальянская поп-рок-группа «I Tappeti Volanti» и поп-певица Алессия Раиси.

«За последние 40 лет Нанкин и Флоренция укрепили обмены и сотрудничество, а их дружба оказалась крепкой, особенно во время борьбы с пандемией», — сказал партийных глава Нанкина Хань Лимин.

«Мы хотели бы расширить сотрудничество с Флоренцией в таких областях, как биомедицина, культурное наследие и высокие технологии, а также совместно возродить индустрию культуры и туризма», — добавил он.

Посол Италии в Китае Лука Феррари заявил, что отношения между Флоренцией и Нанкином являются важной частью дружбы между Италией и Китаем.

«Италия является мировым лидером в машиностроении, биомедицине, предметах роскоши, моде, дизайне, сельском хозяйстве и других областях. Мы с нетерпением ожидаем расширения сотрудничества по проектам с китайскими партнерами в Нанкине», — сказал Феррари.