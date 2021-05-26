Москва, , 05:17 — REGNUM Прибывшие на аэродром Хмеймим в Сирии российские бомбардировщики Ту-22М3 совершили учебные полёты над акваторией Средиземного моря, сообщили 26 мая в пресс-службе Минобороны России.

«Экипажи… приступили к выполнению задач по освоению воздушного пространства в морской зоне Средиземного моря», — говорится в сообщении.

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В министерстве добавили, что во время учебных полётов экипажи получили практические навыки выполнения задач в новых географических районах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что три дальних бомбардировщика Ту-22М3 впервые совершили перелёт на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Этому предшествовала масштабная реконструкция второй взлетно-посадочной полосы аэродрома, замена покрытия и установка нового оборудования.

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