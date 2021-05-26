Владивосток, , 05:33 — REGNUM Властям Приморья несмотря на сложную экономическую ситуацию и ковидный 2020 год удалось снизить объём государственного долга, заявил 26 мая в ходе своего отчёта перед Законодательным собранием губернатор Олег Кожемяко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В 2020 году доходы бюджета составили 174 млрд рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам — 120,3 млрд рублей. Это на 5,8 млрд меньше по сравнению с 2019 годом. Снижение связано, в первую очередь, с уменьшением налоговых поступлений из-за сложившейся экономической ситуации, на которую повлиял COVID-19.

Частично Приморский край смог компенсировать потери за счет дотаций на сбалансированность — федеральный центр выделил региону 4,7 млрд рублей.

«Объём государственного долга Приморья за 2020 год снизился на 362 млн рублей за счёт погашения части реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным краю из федерального бюджета, и составил на 1 января 2021 года 4,7 млрд рублей. Коммерческие кредиты в прошлом году для финансирования дефицита краевого бюджета не привлекались», — сказал Кожемяко.

Губернатор добавил, что вновь увеличился объём дотаций на сбалансированность муниципальным бюджетам. В 2020 году из краевого бюджета городам, районам и округам выделили 41,4 млрд рублей, что выше уровня 2019 года практически на 10 млрд.

Владивосток для поддержания статуса административного центра Приморья в 2020 году получил дополнительные дотации — 300 млн рублей на благоустройство.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект об особенностях кредитования регионов правительство РФ внесло в Госдуму.