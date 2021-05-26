Лос-Анджелес, США, , 05:12 — REGNUM Китайский стартап автономных автомобилей Pony. ai получил разрешение от Департамента транспортных средств Калифорнии (DMV) на тестирование своих беспилотных автомобилей без водителей за рулем на определенных улицах в трех городах штата, сообщает агентство Синьхуа.

Согласно заявлению, опубликованному DMV, компании разрешено тестировать беспилотные транспортные средства на дорогах общего пользования во Фримонте, Милпитасе и Ирвине.

«Новое разрешение позволяет компании тестировать шесть автономных транспортных средств без водителя за рулем на определенных улицах», — говорится в заявлении.

При этом отмечается, что экспериментальным транспортным средствам было разрешено работать на дорогах с ограничениями скорости, не превышающими 45 миль (72,4 км) в час в ясную погоду и при небольших осадках.

В общей сложности 55 компаний имеют активные разрешения на тестирование беспилотных транспортных средств в Калифорнии, сообщили в DMV. Однако, Pony является восьмой компанией, получившей разрешение на тестирование без водителя, присоединившись к другим китайским компаниям AutoX, Baidu и WeRide, а также американским компаниям Cruise, Nuro, Waymo и Zoox.

Nuro — единственная компания, получившая разрешение, которое позволяет ей эксплуатировать свои автономные транспортные средства в Калифорнии на коммерческой основе.

Pony.ai — это компания, базирующаяся в Гуанчжоу и Кремниевой долине. В компании утверждают, что она является первой, запустившей автономную езду и обеспечивающей поездки на беспилотных автомобилях для широкой общественности в Китае.