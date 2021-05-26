Пекин, , 05:05 — REGNUM Первая партия свежих манго, экспортируемых из Камбоджи непосредственно в Китай, прибыла в порт Циньчжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая 21 мая, сообщает агентство Синьхуа.

Перевозимые в шести контейнерах, манго будут продаваться на рынках Пекина, Хэнани, Ляонина, Чжэцзяна, Шаньдуна и других регионов Китая. Отгрузка отражает растущее сельскохозяйственное сотрудничество между двумя странами, причем манго является вторым фруктом после бананов, который будет напрямую экспортироваться из Камбоджи в Китай.

Порт Циньчжоу является ключевым пунктом в Новом Международном торговом коридоре «Суша-Море» в рамках инициативы «Пояса и пути». В последние годы порт открыл несколько экспресс-линий по доставке фруктов, связывающих Китай с Таиландом, Вьетнамом и другими странами Юго-Восточной Азии, чтобы облегчить экспорт сельскохозяйственной продукции в Китай, сказал генеральный директор группы портов залива Бейбу Чэнь Силу.